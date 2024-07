Stuani i Bono, amb un peu al Mundial de Rússia 2018

Cristhian Stuani i Yassine Bounou tornaran demà a Girona després de la convocatoria amb les seves seleccions en les eliminatòries de classificació per al Mundial de Rússia 2018. L’Uruguai d’Stuani va empatar a zero gols amb l’Argentina i va vèncer en el segon partit disputat contra Paraguai. Stuani, que ha jugat els 2 partits sortint des de la banqueta, té a tocar la classificació per a la Copa del Món. Els propers compromisos d’Uruguai serán el 5 d’octubre en que visita Veneçuela a San Cristóbal i el 10 d’octubre en que rebrà Bolívia a Montevideo.

El Marroc de Bono ha jugat dos partits contra Mali. En el primer, a Rabat, els seleccionats per Hervé Renard van guanyar per 6 a 0 i en el segon, disputat a Bamako, el resultat va ser d’empat a zero. Bono, que va ser suplent en els dos enfrontaments, serà de nou convocat per als dos propers enfrontaments que es disputaran el 7 d’octubre a Casablanca, contra Gabón, i el 6 de novembre, contra Costa d’Ivori. El Marroc és ara segon de grup, a un punt dels ivorians.El Marroc ,que no juga una fase final de la Copa del Món des del Mundial de França de 1998, té ben encarada la seva participació a Rússia 2018.