Stuani, l'home-gol del Girona

Cristhian Stuani està en ratxa. El davanter suma 6 gols en 11 jornades, pràcticament la meitat dels 13 aconseguits pel Girona aquesta temporada. Als 31 anys, l’uruguaià viu a Girona un moment dolç, sent determinant en l’atac dels de Montilivi. En concret, Stuani ha vist porteria contra el Celta, el Villarreal, el Real Madrid i el Levante, a més del doblet aconseguit en l’estrena de la temporada contra l’Atlético de Madrid. “Sempre he estat un jugador de molt treball i, a banda dels gols, crec que l’equip valora la meva feina i això és important per a mi”. Després d’onze jornades “crec que ens complementem molt bé els jugadors debutants i els que tenim més experiència a la categoria”, afirma el davanter del Girona. El rècord golejador de Stuani a Primera divisió es remunta al seu pas per l’Espanyol en que va aconseguir marcar 15 gols en una mateixa campanya, 12 de lliga i 3 de copa.

El compte golejador del Girona el completen Portu, amb tres dianes, Aday, Borja, Juanpe i Alcalá.