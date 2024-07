"Sumar 10 de 12 seria ideal però ens espera un partit molt complicat"

“Estem molt contents en com ha quedat l’equip després del mercat. Hem perdut jugadors importants però el Club ha fet un pas endavant i hem conformat un equip molt bo. Estem molt compensats en totes les línies i podem fer una gran temporada. Les noves incorporacions estan a punt per jugar demà”.

“La baixa de Santi Bueno és important però si el Club vol créixer ha d’aprofitar les oportunitats de mercat i aquesta ho era. Ara tenim l’Eric que ens donarà coses per mi molts necessàries. És un tipis de jugador que ara mateix no podríem fer si ell no hagués volgut venir”.

“Solís pot jugar de 6 i de 8, jove, i ens donarà molt. A més, arriba en propietat del Club. Té qualitat en defensa i també en atac. Eric pot jugar en qualsevol posició en defensa i també com a pivot tot i que jo el veig més en la creació del joc. Per mi és un dels millors del món en la sortida de pilota. Portu ha perdut diners per venir aquí però és un jugador que tenia ganes de tornar. És un jugador que en atac pot jugar en tres o quatre posicions. Tots els que han arribat són bona gent i la bona gent fa grans equips”.

“Las Palmas és un equip que fa mal amb la possessió. Hem de fer un partidàs en la pressió i fer moltes passades en camp rival. Són capaços de fer-te estar a disgust en el camp. Amb pilota és un equip molt bo. Hem de tenir agressivitat, intensitat i ser molt bons en la pressió”.

“Sumar 10 de 12 punts seria ideal i ens permetria anar a l’aturada amb tranquil·litat”. “Las Palmas ha jugat millor que el resultat que han obtingut, per això serà un partit molt complicat”.

“Les últimes hores del mercat les vaig viure tranquils. Havia parlat amb Èric i amb Portu i sabia que ells només volien estar aquí”.

“Jhon té unes molt bones característiques en atac i en defensa, però no el podem comparar amb Oriol Romeu, això no és bo per ell ni per ningú. Aleix està jugant allà i ho està fent bé, tenim recursos per fer-ho bé en aquesta posició”.

“La lliga ens posarà en el nostre lloc però estem preparats per competir-hi i estic segur que l’afició estarà orgullosa de nosaltres”.