Superats a Eindhoven

PSV 4-0 Girona

El Girona s'ha vist superat al Philips Stadion. Els de Míchel Sánchez han estat a punt d'avançar-se en una ocasió molt clara de Miovski que el porter local ha salvat amb una gran aturada només arrencar, però els locals han imposat el seu ritme i al quart d'hora de joc Flamingo ha obert el marcador rematant al primer pal un servei de banda. Tillman ha ampliat l'avantatge a la mitja hora, aprofitant una internada per la banda esquerra per batre a Gazzaniga pel pal curt. Els gironins no han abaixat els braços tot i l'exigència de l'escenari, on no hi guanya cap equip des de fa dos anys, i abans del descans s'ha reclamat un penal sobre Miovski que fins i tot ha revist el VAR, sense que finalment fos assenyalat.

L'expulsió d'Arnau a l'inici de la represa, però, ha aplanat el camí de la victòria als locals, que han arribat amb molta més claredat als segons quaranta-cinc minuts. De Jong, topant-se amb el pal, i Til, sense trobar els tres pals, han perdonat rematades molt clares, i han vist com els anul·laven un golàs des de fora l'àrea per una trepitjada prèvia. Empès pel context del partit i el suport de l'afició, el PSV ha buscat amb insistència ampliar la renda i ha aconseguit dos gols més als últims deu minuts. Bakayoko ha fet el tercer amb un xut des de la frontal ajustat al pal, i Krejci s'ha introduït una centrada en pròpia porteria.