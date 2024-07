Temps de Flors 2019: “La Pilota Desfullada”

“Temps de Flors” és un dels moments daurats que viu cada any Girona. De l’11 al 19 de maig desenes de milers de persones arriben per veure i viure la magnífica transformació floral de la ciutat. Pel Girona FC és un escenari immillorable del que formar-ne part i mostrar, una vegada més, el seu compromís amb el territori i la seva gent.

Enguany el Club ha preparat el muntatge que porta per títol “La Pilota Desfullada”. Situat a la rotonda del Rellotge (entre la Devesa i l’edifici dels Jutjats), la instal·lació mostra una pilota de més de quatre metres d’alçada, de metall i plàstic, envoltada de flors.

Si “desfullar” és llevar o treure els pètals d’una flor, en aquesta obra el que es desfulla és una pilota de futbol com a exemple del que el club vol aportar a la ciutat, involucrant-se en la seva vida pública i en el benefici de tota la comunitat. L’element principal és una pilota, que en el rodar pel camp, va perdent alguns dels panells que la conformen i aquests floreixen en contacte amb el terra. Aquesta obra vol ser símbol del que el futbol aporta al territori i la ciutadania, en les seves vessants esportives, econòmiques, socio-culturals i afectives i del sentiment d’orgull de pertinença que el club té amb la ciutat que l’acull.

La Plaça del Rellotge és una de les portes d’entrada i sortida de la ciutat. Un punt per on transiten moltes persones, amunt i avall, amb un caos ordenat, com la pilota pel camp de futbol. La instal·lació convida a restar-hi, passejar-lo i observar-lo des de diverses distàncies i punts de vista, quelcom que no es fa habitualment per ser un lloc de passada.

El projecte ha anat a càrrec de Callís Marès Arquitectes i Cristina Masferrer Estudi.