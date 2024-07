"Tenim grans ingredients per fer un gran any"

"Stuani va tenir alguna sensació extranya. Haurà d'estar un mes aturat però a nivell de salut ens han tranquil·litzat molt. Stuani és el cor del Girona i el cor del Girona està fort”. "Després de buscar tant tornar a Primera això no l’aturarà".

“Estic molt content amb la plantilla. Que siguem un gran equip depèn de mi. Tinc una plantilla espectacular. He de donar les gràcies a Quique, Jo sempre hi he confiat i m'he sentit recolzat,.i també a Pere i a Ferran. Ara és el nostre moment. Tinc els ingredients perfectes per fer un gran any”.

"El Mallorca basa el seu joc en una solidesa enorme en defensa i després tenen recursos a dalt per poder fer-te mal. Són un equip difícil i molt ben treballat”.

"Hem de fer un partit molt bo amb pilota i sense pilota per poder guanyar. És una bona prova per saber on som. Tots els partits són importants. La nostra lliga és qualsevol partit, també la del Barça i del Madrid. Volem arribar el més ràpid possible a sumar els 53 punts”.