"Tenim il·lusió i motivació per fer una gran temporada"

"L’equip ha fet una bona pretemporada. La mala notícia és la lesió d’en Joel que s’ha fet mal al genoll. En aquesta posició el club estava pensant en no fer res per que els joves havien donat un pas endavant".

"L’equip juga al que nosaltres volem. Estem preparats per al partit però és cert que la Real porta molts anys amb una estructura molt bona i amb un entrenador que el fa jugar de meravella. Penso però que farem les coses bé. L’equip està preparat. La clau serà tenir la pilota de la millor manera per sortir de la pressió que ells plantegen sempre".

"La Real no ha canviat res, ni en filosofia, ni en idea, ni en joc. Hi ha alguna diferència en noms però els dos equips tenim clar a que juga l’altre. És un equip Champions. Nosaltres volem fer un pas endavant respecte a la forma de tenir la pilota i la pressió en camp rival".

"És un orgull ser l’entrenador del Girona amb més partits a Primera. Girona és el lloc on millor he estat a Primera. Desitjo que el club i la ciutat estigui molts anys a Primera".

"Hem donat un pas endavant en el control del partit en aquesta pretemporada però ara toca portar-ho a la pràctica en la lliga. Tinc confiança en poder oferir la nostra millor versió".

"La paraula d’aquest any és mentalitat. Després d’una bona temporada hi pot haver relaxació però no serà així. Els jugadors han demostrat en la pretemporada que no n’hi haurà, que tots faran un pas endavant i que l’equip millorarà la temporada passada".

"L’objectiu està clar. El Girona no ha estat mai tres temporades a Primera de forma continuada, mai ha quedat per damunt del desè lloc. Per tant, és clar, toca superar-ho".

"La competició comença amb el mercat obert i passaran coses. Estem tranquils. La direcció esportiva ha fet una gran feina i els jugadors que volíem fer per tenir una boina estructura, estan aquí. I encara hi pot haver alguna incorporació per millorar la plantilla".

"Som un equip humil. Volem fer una gran temporada, segur que la farem, però pas a pas. L’objectiu principal és continuar a Primera divisió".

"Està clar que vull tenir gent al mig camp que jugui bé però que també pugui agafar la pilota i també robar-la. Yangel és un jugador diferencial en aquest sentit però si no hi és, serà una dificultat més per a l’equip. Ara mateix l’equip és capaç de tenir la pilota amb facilitat però per robar-la és més difícil sense jugadors com Oriol o Yangel. Per això penso que faria falta una altre jugador en aquesta posició".