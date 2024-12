“El partit de l’altre dia em va deixar molt preocupat. Hem de treballar molt per millorar. Necessitem tenir més agressivitat a les dues àrees. Les connexions entre els jugadors ara mateix no són les millors”.

“Crec que ens ha passat factura no poder entrenar i poder preparar bé els partits. Ens falta tenir més mentalitat col·lectiva. Jo he de donar amb la tecla, però els jugadors també saben que han de fer un pas endavant”.

“He parlat molt amb els jugadors aquestes setmanes. Jo sempre miro pel col·lectiu. No m’agrada assenyalar a nivell individual. Estem tots al mateix projecte i hem de donar la millor versió”.

“Per mi tenim plantilla per lluitar per entrar a Europa, però ara mateix l’equip no em dona la sensació que puguem fer-ho. Hem fet partits molt bons i d’altres molt lluny de la millor versió. Si ho miro tot veig que estem lluny. Necessitem millorar, jo el primer”.

“Tinc total confiança amb la direcció esportiva. Estic 100% segur que si podem portar alguna cosa per millorar l’equip ho farem. No estem donant la millor versió però és una bona plantilla. Ara em centro a treure el màxim rendiment dels que tinc”.

“El club està fent les coses bé. A mi el repte que em planteja a principi de temporada és estar entre els 10 primers, que això era el més important, però jo estic preocupat per no haver trobat la regularitat. A la Champions i a la Copa hem fallat”.