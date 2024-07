Tercera victòria consecutiva!

El Girona ha aconseguit avui una gran victòria, la tercera consecutiva després de les del Dépor i el Real Madrid. Els tres punts que viatgen a Montilivi són producte d’un partit intel·ligent, intens, d’un equip i una direcció tècnica que s’afiança a la manera de fer de la Primera Divisió. La primera part dels blanc-i-vermells, avui de groc, ha estat magnífica i en la que només ha mancat el gol. Els de Machín han sortit al Ciutat de València pressionant totes les línies dels granota i alhora construint un joc pausat, en ocasions, però també ràpid, dependent del que marquès el moment.

La primera ocasió clara del Girona ha estat quan es portaven només sis minuts de joc. Stuani ha rematat a boca de canó i el porter local ha desviat la pilota. Sis minuts després, els de Montilivi han gaudit de la segona opció de superar Raúl. Ha estat Granell, de falta directe, en la que la pilota ha fregat el pal esquerre. A tot això el Girona ha continuat essent el dominador absolut amb un joc vistós i, com deia Pablo Machín en la roda de premsa post-partit, un joc valent. Producte d’aquesta situació arribava la tercera ocasió dels gironins. Àlex Granell feia un gran revers dins l’àrea, es regirava i enviava un fort xut que aturava Raúl. El partit ha arribat a la mitja part amb un 0 a 0 que no feia justícia al que s’havia vist sobre el terreny de joc. A la segona part el treball del Girona ha tingut recompensa. Malgrat els granota han posat una marxa més, Borja ha tirat per terra les expectatives valencianes. En el minut 57 el futbolista madrileny ha engaltat un potent xut que ha entrat per l’escaire de la porteria rival. I tot i algun intent del Levante d’aproximar-se amb risc als tres pals defensats per Bono, el cop d’efecte final ha estat en el minut 83 quan després d’una bona passada de Pere Pons des de la línia de fons, Stuani ha rematat l’esfèrica i l’ha enviat al fons de la xarxa. El Levante ha retallat distàncies amb un gol d’Ünal en el 91 però immediatament després de la sacada des del centre del camp l’àrbitre ha xiulat el final del partit.

Arriba ara un merescut descans per l’equip amb l’aturada de seleccions. El proper partit dels blanc-i-vermells tindrà lloc a l’estadi de Montilivi el divendres 17 de novembre a les 21h. davant la Real Sociedad.