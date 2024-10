Toca seguir

El Girona s'encalla a casa en el primer partit després de l'aturada per seleccions, i se li escapen els tres punts. Els blanc-i-vermells han anat de més a menys i els ha penalitzat en excés un gol d'Oyarzabal al tram final del primer temps. L'equip no ha trobat la seva millor versió, però amb nou baixes i davant un dels bons equips de la categoria, els de Míchel Sánchez han donat la cara i han competit en tot moment.

Oyarzabal desnivella el marcador

Els homes de Míchel Sánchez han arrencat molt bé, estant actius amb pilota i superant línies amb un bon joc col·lectiu. Danjuma ha avisat primer i David López ha estat a punt de marcar amb una rematada perillosa en un primer temps sense gaires ocasions. Al tram final, però, Oyarzabal ha aprofitat una centrada lateral per aparèixer des de segona línia i empènyer amb el cap l'esfèrica al fons de la xarxa sense oposició. Massa càstig pels de Montilivi, que no havien fet un mal primer temps ni menys mèrits que la Real Sociedad com per marxar al descans amb desavantatge.