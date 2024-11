Toca seguir

Sturm Graz 1-0 Girona El Girona segueix sense trobar el punt de sort i d'encert a la Champions League per decantar al seu favor partits com el d'avui. Els homes de Míchel han estat dominadors, però han anat de més a menys i els ha costat amenaçar un Sturm Graz defensiu i que ha fet gala d'efectivitat per avançar-se en una de les seves poques rematades, obra del màxim anotador Biereth a l'equador del segon temps. Iván Martín ha tingut l'ocasió més clara del matx a la primera part, rematant per sobre el travesser una centrada rasa de Bryan Gil davant la línia, i Miovski i Tsygankov tampoc han pogut donar bona direcció a les rematades. Un xut del '8' al lateral de la xarxa i algun tímid intent d'Stuani al final han completat les ocasions d'un Girona que amb el pas dels minuts li ha costat més moure l'esfèrica i ser vertical. A la represa, i encara més amb el desavantatge al marcador i els locals tancats, l'equip no ha trobat una versió més agressiva amb pilota, i s'ha vist penalitzat per un Sturm Graz amb les idees clares.

Míchel: "Possibilitats en queden" La derrota davant l'Sturm Graz redueix les opcions de classificació per al Girona, que s'encomana a haver de sumar molts punts davant equips importants com Liverpool, Arsenal i Milan. Míchel, per això, no és conformista i, preguntat sobre una possible classificació, ha insistit en el fet que "possibilitats en queden". Tot i això, ha admès que "som conscients que es rebaixen molt", però ha remarcat el seguir competint amb orgull i gaudint de la competició.