TOP 8 a LALIGA FC PRO

El dissabte 27 d'abril es van disputar les finals de la màxima competició nacional del videjoc EASPORTS FC, LALIGA FC PRO. El Girona, representat pel "gamer" portuguès Diogo "Tuga" Pombo, va superar als vuitens de final al Granada CF, però va caure als quarts davant el Real Oviedo, subcampió de la competició. Les finals es van disputar al Statge Front Stadium, estadi on juga el RCD Espanyol a LaLiga Hypermotion. Durant tot el dia es van dur a terme activitats a l'estadi per a tots aquells aficionats que es van apropar a veure l'esdeveniment. 30 aficionats blanc-i-vermells es van desplaçar en autobús des de Girona per animar a Tuga.

El jugador portuguès va quedar primer del seu grup a la lliga regular, emparellat amb el Racing de Santander, l'Alavés i l'Albacete. Un resultat que va permetre al blanc-i-vermell classificar-se per a LALIGA FC POR CUP, que es va disputar el 6 d'abril a Sant Sebastià i on va caure a la primera ronda davant el Cádiz CF. Aquesta primera posició també donava accés a disputar les finals de la competició i, per tant, assegurar-se el TOP 16 de la LALIGA FC PRO. En aquestes finals, el guanyador i el subcampió es classificaven per a la Champions League i el Mundial, i els semifinalistes, per a la Champions League.

Tuga arribava amb bones sensacions i va desfer-se als vuitens de final del Granada CF de manera contundent amb un 7-2 i sent clarament el dominador del partit des del principi. El "gamer" tenia clar que si continuava jugant així podria arribar molt lluny. Als quarts de finals esperava el Real Oviedo del "gamer" asturià Nacho Abella. Un jugador experimentat a la competició, on va ser subcampió a la temporada 2020/2021. El portguès va arribar als minuts final per damunt al marcador, però el conjunt asturià va aconseguir empatar el partit. A la pròrroga, Tuga va tenir ocasions molt bones per guanyar, però Nacho va aprofitar l'ocasió més clara que va tenir per fer un gol decisiu. El portguès va quedar-se a una victòria de disputar la Champions League i va igualar el millor registre que té el club a LALIGA FC PRO, obtingut per Dani "ByDani" Vigara a la temporada 2019/2020.

El campió va ser el Sevilla FC representat per Nicolás "Nicolas99fc" Villalba. El jugador argentí va ser molt superior durant tota la fase final i va superar a la gran final el Real Oviedo per 5-2. Nicolás també va ser el guanyador de LALIGA FC PRO CUP.