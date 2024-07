Torna el Partit de les Estrelles del Girona!

De ben segur, tots els seguidors del Girona FC han somiat vestir-se de curt i jugar un partit a Montilivi. Estrella Damm i el Club fan realitat aquest somni amb el Partit de les Estrelles. El dimecres 30 de novembre a les 17h. trenta persones, que també s’emportaran de regal una equipació del Girona, trepitjaran la gespa de l’estadi i hi disputaran un partit. Però no només això. Entre d’altres sorpreses, gaudiran d'una visita VIP per les instal·lacions de l'estadi i soparan a l'espai gastronòmic Estrella Damm.

Com participar-hi

Ser un d’aquests vint-i-vuit afortunats és molt senzill. Només heu de fer click a PARTIT DE LES ESTRELLES i inscriure-us per participar en el sorteig de les catorze invitacions dobles.