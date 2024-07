Un d’aquells partits que tothom té marcat en vermell al calendari. Montilivi rep el Real Madrid aquest diumenge amb el record de la inoblidable victoria de la temporada del debut a Primera.

Amb la gesta de Sant Narcís encara a la memòria, els jugadors i el club es conjuren per a tornar a repetir aquell triomf. Volem "Tornar a Creure. Tornar a Lluitar. Tornar a Somiar" i per tant aquest és el lema que el club ha escollit per a rememorar la victòria i així crear l’ambient màgic que es necessita a Montilivi per aconseguir el repte de batre a l’actual campió d’Europa, un cop més.

Tot l’estadi amb la bandera de l’Orgull Gironí

El món mirarà a Montilivi aquest diumenge i per tant és el millor moment per presumir d’Orgull Gironí. Per això el club fa una crida a l’afició per a què vingui a l’estadi amb la bandera que va entregar a tots els abonats dins del pack de benvinguda de l’abonament, la bandera de l’Orgull Gironí. Així doncs, a la sortida dels jugadors al terreny de joc, volem que aixequeu ben alt les vostres banderes per rebre l’equip.

Per aquells aficionats que encara no tinguin aquesta bandera i que vulguin acompanyar a l'equip amb ella, la podran trobar a la botiga oficial de Montilivi entre setmana o el mateix dia de partit des de les 19:45h.

Montilivi obrirà les portes a les 20:45h perquè tots els seguidors puguin empènyer l’equip des de l’escalfament. La vostra energía contagiarà els jugadors per deixar-se la pell sobre el camp.

“Estic preparat, estem preparats”

En el video de la temporada passada, l’Àlex Granell parlava amb el seu pare i sabia que estava preparar per afrontar el repte de jugar contra el campió d’Europa. Aquesta temporada Granell torna a tancar el vídeo amb la mateixa frase plena d’intencions: “Estic preparat, estem preparats”, perquè el capità, l’equip i l’afició estem llestos per tornar a somiar amb la victoria.

Tant l’afició com el vestuari afronten aquest partit amb unes ganes especials, amb el convenciment de que tots junts podem tornar a fer un bon paper davant un rival d’indiscutible qualitat però per això necessitem que Montilivi torni a vestir les millor gales i empenyi l’equip durant els 90 minuts.

I vosaltres, esteu preparats? Afineu les vostres veus, afició. Diumenge tornarem a viure una altra nit màgica a Montilivi.