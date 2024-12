Tres punts per tancar l'any

Girona 3-0 Valladolid

El Girona acaba l'any de la millor manera possible, aconseguit tres punts importants a Montilivi per enfilar-se fins als vint-i-cinc a falta d'un partit per tancar la primera volta. Els de Míchel posen el punt final a un 2024 històric amb una victòria solvent davant l'afició en un duel on l'equip ha recuperat la millor versió, ha estat clar dominador amb la pilota i ha sotmès un Valladolid defensiu imprimint un alt ritme al joc. David López, Abel Ruiz i Danjuma han posat els gols en una nit positiva.