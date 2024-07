Trobada empresarial per presentar les implicacions i possibilitats que ofereix la integració del Girona al City Football Group

El Girona FC ha celebrat una trobada amb empresaris de la demarcació per presentar el projecte del club i les implicacions de la seva integració a un grup internacional com el City Football Group (CFG). L’acte, que ha tingut lloc al CaixaFòrum de Girona, ha comptat amb la participació de Delfí Geli, President del Girona FC, d’Ignasi Mas-Bagà, Director General del Girona FC i de Ferran Soriano, CEO del City Football Group, un dels accionistes del club.

Precisament, en la seva intervenció Soriano ha mostrat la voluntat que el Girona estigui ben relacionat amb el teixit empresarial gironí. “Volem que sigueu els nostres partners i per aconseguir-ho us volem enamorar”, ha indicat. El màxim representant del City Football Group ha animat l’empresariat present a la sala a confiar en el Girona i que vegin el club com una oportunitat per fer negoci. En l’aspecte esportiu, Ferran Soriano ha defensat la formació de jugadors i considera que l’objectiu del Girona ha de ser consolidar-se a Primera divisió i convertir-se en el segon equip de Catalunya.

El President Delfí Geli ha definit d’ambiciós el projecte dels nous propietaris del Girona mentre que el director general, Ignasi Mas-Bagà, ha traçat les línies mestres de la planificació comercial del club i les possibilitats de col·laboració per a les empreses.