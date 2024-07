UB Conquense - CF Peralada (Diumenge, a les 18:30h. Mpal. La Fuensanta)

Tot i el gran resultat aconseguit a l’anada, s’espera a Cuenca un partit complicat, ja que el Conquense ha estat aquesta temporada el millor com a local del seu grup de Tercera Divisió, perdent només un partit en tota la lliga a La Fuensanta i va ser a més a la penúltima jornada quan ja no es jugaven res. La resta de resultats han estat 14 victòries i 4 empats. Tot i això només dos resultats dels aconseguits a la seva lliga regular els hi donaria el passi a la següent ronda de play-off (un 4-0 i un 6-0), mentre que un altre ens portaria a la pròrroga (3-0). Així mateix el Peralada només ha rebut tres gols en tres dels 41 partits oficials.

Pel que fa al Conquense caldrà estar molt atent al seu jugador Gerica, futbolista referència de l’equip i també a Vicki un generador de joc al mig camp, mentre que a la davantera hi destaquen els seus dos golejadors Alvaro Collado i Nacho Martínez, amb catorze gols cadascun.

Pel que fa al capítol de baixes de l’equip manxec, a part dels seus jugadors lesionats, Luis Hernández i Ivan Rubio, per aquest partit també tindran la baixa destacada del seu davanter Adighibe, que va ser expulsat diumenge passat per una doble targeta groga.

El partit que es jugarà al Municipal La Fuensanta un estadi amb capacitat per 6.700 persones, serà ofert per Esport 3 en directe diumenge a les 18:30h.