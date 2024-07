Últims cinc dies per triar l’escut

Aquest proper diumenge 19 de setembre finalitza el termini perquè els socis decideixin com serà l’escut que representarà al Girona FC a partir de la temporada 2022-2023.

Fins avui han votat més de 3.000 persones que han decidit entre l’Opció A i l’Opció B que el Club els va presentar en base a una consulta anterior que també es va fer entre els socis blanc-i-vermells.

És la primera vegada en la història del Girona FC que el nou escut es dissenya tenint en compte l’opinió dels seus socis els quals, abans no finalitzi el termini, encara són a temps de triar una de les dues propostes.

Com es pot votar?

Es pot fer, a qualsevol hora, via online a escut.gironafc.cat i també a taquilles, oficines o botiga on treballadors del Club els assistiran per votar.

Dos punts de votació aquest dissabte

Aprofitant que aquest dissabte el Girona juga a Montilivi (20:30h.) contra el Valladolid, el Club instal·larà dos punts de votació. Un situat al mateix estadi que restarà obert de les 18:30h. a les 20:30h. L’altre, també el dissabte, en ple cor de la ciutat, al Pont de Pedra, de les 11h. a les 14h.