Un aficionat del Girona FC guanya 1 any gratis de llum i gas gràcies a Energia Blanc-i-Vermella

Energia Blanc-i-Vermella, el nou patrocinador i proveïdor d’energia oficial del Girona FC, ha regalat un any de llum 100% renovable i gas gratis a la família Amber Varo com a guanyadors d’una promoció d’Energia Blanc-i-Vermella.

En paraules de Steve Archibald, president d’Energia Blanc-i-Vermella: “Estic encantat de fer aquest gran regal a un dels nostres nous clientes. ¡El nostre objectiu és ajudar a les llars i negocis de Girona a estalviar en les seves factures d’energia, com ho farà la família afortunada!”

La família Amber Varo ha afirmat entusiasmada:”Una gran sort i un gran regal per aquest 2019! Ara tenim a casa la mateixa energia que il·lumina Montilivi”

A banda de donar un any de subministres gratis a l’afortunat, Energia Blanc-i-Vermella – el patrocinador i proveïdor energètic del Girona FC – ofereix a tots els gironins la possibilitat d’estalviar en les seves factures energètiques, gràcies a una innovadora proposta de llum 100% renovable i gas a preu de cost.

Al llarg d’aquesta temporada, la companyia també brindarà l’oportunitat de viure experiències úniques de la mà del club. Per exemple: entrades VIP per a partits destacats o l’opció de conèixer personalment als jugadors, entre d’altres.

Sobre Energia Blanc-i-Vermella

Energia Blanc-i-Vermella és una nova companyia d’energia que ofereix llum 100% solar i gas a les llars i negocis de Girona, així com per aquells que senten els colors del Girona FC.

Pertanyent al grup FC Energía, Energia Blanc-i-Vermella ofereix les famílies i a les petites i mitjanes empreses de Girona estalvis significatius a les seves factures d’energia amb llum 100% renovable i gas a preu de cost més una quota mensual (de 4,95€ per a la tarifa d’electricitat més popular per a les llars). L’oferta d’Energia Blanc-i-Vermella va ser una oferta que el Girona FC no podia rebutjar i, per això, es van canviar de proveïdor energètic a l’Octubre de l’any passat.

El grup FC Energía també compta amb la companyia Energía Valencianista, que és patrocinador energètic oficial del Valencia CF, i Energía Sevillista, com a patrocinador energètic oficial del Sevilla FC.

FC Energía està encantat d’anunciar nous acords amb clubs de LaLiga, incloent l’Atlètic de Madrid, el RCD Espanyol i el Màlaga Club de Futbol, mentrestant manté converses amb altres clubs per poder establir noves aliances.

La intenció de FC Energía recau en establir acords amb els principals clubs de futbol per a proporcionar les millors tarifes de llum i gas als seus aficionats i la comunitat local; al mateix temps que es treballa conjuntament en diferents programes per a la protecció del medi ambient per a les futures generacions. I és que FC Energia considera que “amb la nostra energia, hi guanyem tots”.

Més informació a energiablancivermella.com i en el següent vídeo.