Un bon Girona planta cara al City en l'últim test de pretemporada

Test de nivell per tancar la pretemporada de desembre el que ha viscut avui el Girona FC a Manchester. L’equip, que ha perdut per 2 a 0, ha merescut més per que ha gaudit de bones ocasions per aconseguir un resultat més ajustat. Al final però, l’efectivitat de jugadors com De Bruyne o Haaland han estat determinants per decantar el matx a favor del City que, malgrat tenir algunes baixes, ha alineat també jugadors com Gundogan i Mahrez en l'onze inicial.

El City s'ha mostrat contundent ja des de l’inici i al minut 4 ha aprofitat una error en la sortida de pilota per avançar-se en el marcador. De Bruyne marcava el primer i en el 18, Haaland ha aconseguit el 2 a 0 després d'una bona assistència del mateix jugador belga. El Girona ha anat de menys a més i ha disposat de bones ocasions per marcar abans del descans, amb rematades de Taty Castellanos, que amb un bon cop de cap ha estavellat la pilota a la base del pal esquerre, Yan Couto i Ramon Terrats.

Després del pas pels vestidors, el joc s’ha igualat. El Girona ha anat guanyant possessió i ha trepitjat més àrea local. Just quan es complia el quart d’hora del segon temps Stuani ha enviat la pilota al travesser. També Arnau Martínez ha obligat el porter citizen a fer una bona intervenció quan faltava poc per a la conclusió però no hi havia manera de marcar. Ho ha fet Manu Vallejo però el seu gol ha estat anul·lat per fora de joc.

Els gironins tornen a la competició la setmana vinent. Serà dijous (19:00h.) quan els de Míchel visitaran l’estadi Príncipe Felipe per enfrontar-se en partit de Copa al CP Cacereño.

Fitxa tècnica

Manchester City (2).- Ortega, Charles, Katongo, Sergio Gómez, Lewis, Gundogan (Robertson, min.78), Mahrez, Rogers (Borges, min.50), Haaland (Bobb, min.59), De Bruyne (McDonald, min.80) i Palmer.

Girona FC (0).- Gazzaniga, Arnau, Miguel Gutiérrez, Santi Bueno, Terrats (Bernardo, min.46), Oriol Romeu, Aleix Garcia (Ureña, min.72), Toni Villa (Valery, min.46), Castellanos (Stuani, min.46), Iván Martín (Samu Saiz, min.46) i Yan Couto (Joel Roca, min.72).

Gols

1-0 De Bruyne, min.4

2-0 Haaland, min.18