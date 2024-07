Un centenar d’assistents al primer Partners Forum de la temporada a Mas Solà

Que la competició de Primera Divisió estigui aturada per la Copa Mundial de Qatar 2022 no vol dir que l’activitat al Girona FC estigui també aturada. Els jugadors s’han posat aquesta setmana a les ordres de Míchel Sánchez per preparar la tornada i el Club segueix organitzant actes com habitualment. Ahir va ser el torn del Partners Forum, una de les dues trobades anuals que organitza el club perquè les empreses membres del Business Club puguin conèixer de primera mà l’actualitat de l’entitat i alhora fer contactes per afavorir els seus respectius negocis.

L’espai hoteler Mas Solà de Santa Coloma de Farners va obrir les seves portes perquè gairebé un centenar de representants de més de 40 empreses poguessin gaudir d’una tarda de ponències i xerrades sobre l’àmbit del futbol i de les empreses. El Director General del Girona FC, Ignasi Mas-Bagà, va exposar l’impacte econòmic que suposa l’ascens a Primera Divisió i va voler destacar que, més enllà de l’èxit del passat 19 de Juny, la feina s’estava fent igual de bé que els anys anteriors on, malauradament, es va escapar l’ascens.

Tot seguit, el Director de Marketing i Comercial, Aran Navarro, va mostrar alguns exemples de com diversos patrocinadors han activat els seus drets i va animar a que més empreses col·laboradores segueixin aquest camí perquè l’èxit dels nostres patrocinadors és un dels objectius fonamentals del propi club. Tot seguit es va introduir la nova APP exclusiva per a les més de 100 empreses que formen part del Business Club del Girona FC. Desenvolupada per Bundeling, pretén facilitar la comunicació i les relacions entre totes elles i també amb el club, per tal d’incentivar acords i possibles negocis beneficiosos per a totes les parts.

La tarda va acabar amb una presentació del Director Esportiu, Quique Cárcel, que va exposar la metodologia de treball de la direcció esportiva que ell encapçala. També va voler donar visibilitat a la feina que el seu equip i ell realitzen, que va més enllà de la confecció de la plantilla del Primer Equip. Aquesta conferència va ser molt ben rebuda pels assistents, que van poder preguntar al màxim responsable de la parcel·la esportiva del club sobre moviments passats, presents i futurs.

Al vespre va ser moment per una activitat més distesa, un tast de vins a càrrec de Terra Remota, empresa membre del Business Club i també l’encarregada de produir “Arrels de Gol”, el vi oficial del Girona FC. El seu propietari, Marc Bournezeau, va conduir als assistents per la història i les anècdotes que han fet del celler Terra Remota un dels noms destacats de la D.O. Empordà.

Per tancar la jornada les paraules de Ferran Soriano, CEO del City Group, que va fer una petita explicació de quins son els objectius del grup en general i en específic per al Girona.

Finalment tots els assistents van poder gaudir d’un còctel on van poder conèixer i conversar entre tots i també fer-se fotografies i parlar de tu a tu amb Stuani, David López, Aleix Garcia, Oriol Romeu o Bernardo Espinosa, així com també amb Míchel Sánchez i tot el seu equip, també presents a l’acte.

El primer Partners Forum de la temporada va ser un èxit i tant els assistents com el Club ja comencen a preparar la propera edició, que es durà a terme a la primavera.