Un gol de Portu permet al Girona guanyar el 41è. Trofeu Costa Brava davant el Manchester City

Un gol de Portu poc abans del quart d’hora de joc ha decantat el 41è. Trofeu Costa Brava en favor el Girona que avui rebia la visita del Manchester City. Pablo Maffeo, designat millor jugador del partit, ha estat el futbolista més destacat de l'equip de Machín.

Pep Guardiola ha alineat jugadors de renom com Yaya Touré, Sterling, Sané o Bernardo Silva i ha començat el partit dominant la possessió, gaudint de les primeres ocasions. El Girona per la seva part contrarestava les accions angleses amb ràpids contraatacs aprofitant la velocitat de Portu. I ha estat precisament el murcià qui ha obert el marcador, rematant a gol una centrada d’Aday des de l’esquerra. Els gironins han buscat el segon, amb oportunitats per a portu i Stuani, però el marcador no s’ha mogut. Després del pas pels vestidors, Sterling, ha tingut l’empat en una ocasió molt clara, però quan es disposava a definir sol davant Gorka, ha aparegut Bernardo per evitar la igualada. Machín ha mogut la banqueta i ha fet cinc canvis de cop mentre que Guardiola feia a entrar Gündogan i Gabriel Jesús per buscar l’empat. I n’han tingut d’ocasions, les últimes un u contra u que Gorka ha desbaratat a peus de Bernardo Silva i un xut llunyà de Gabriel Jesús que ha sortit fregant el travesser.

Al final, victòria per la mínima però que deixa bones sensacions als gironins de cara al debut dissabte a Primera Divisió, davant l'Atlètic de Madrid.

Girona: Iraizoz, Maffeo, Alcalá, Bernardo, Muniesa, Aday, Pere Pons, Granell, Borja García, Portu i Stuani. També han jugat: Ramalho, Douglas Luiz, Planas, Marlos, Aleix Garcia i Boulaya.

Manchester City: Bravo, Danilo, Stones, Mangala, Adarabioyo, Sané, Bernardo Silva, Sterling, Yaya Touré, Foden i Brahim. També han jugat: Otamendi, Gabriel Jesús, Gündogan.