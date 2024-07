Un gol de Sandaza dona la victòria al Girona a Mallorca i acosta l"ascens a Primera

El Girona ha guanyat avui a Mallorca gràcies a un solitari gol de Fran Sandaza al minut 76. Un gol que permet sumar 81 punts i, després de set victòries i un empat en els últims vuit partits, apropa el Girona una mica més a Primera.

Després d"una primera part sense bon joc ni ocasions per part dels dos conjunts, els de Pablo Machín han anat a pel partit en la segona meitat i han aconseguit el seu premi amb el gol de Sandaza avançada la segona part. La jugada l"ha iniciat Aday que ha cedit la pilota en profunditat a Mata i aquest a Sandaza que s"ha desfet del seu defensor per empènyer la pilota al fons de la xarxa. La nota negativa del partit, les expulsions de Carles Mas i Richy que han vist dues grogues cada un. Seriós contratemps per Machín de cara al decisiu partit de diumenge que ve a Montilivi davant el Lugo. Una victòria assegurarà el ascens encara que un empat també podria valer a expenses del resultat de l"Sporting, que visitarà el Betis. Tots els partits comencen a les sis de la tarda del diumenge.

Fitxa tècnica

Mallorca (0) .- Miño, Joao, Bigas, Ros, Joselu (Cedric), Saborit, Xisco (Pereira), Martí (Hèctor Yuste), Cendrós, Company i Brandon.

Girona (1) .- Becerra, Cifuentes, Lejeune, Richy, Mas, Juncà (Aday), Pere Pons, Àlex Granell, Eloi (Felipe), Mata i Sandaza (Íñiguez).

Gols

0-1 Sandaza, min.76.

Àrbitre

Daniel Ocón Arraiz. Ha amonestat Joselu, Bigas, Cendrós, Brandon i Saborit per part del Mallorca. Ha expulsat per doble amonestació a Carles Mas i a Richy.

Incidències

Partit corresponent a la 41a. jornada de la Segona divisió, disputat a Son Moix.