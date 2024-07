Una cinquantena d’afortunats viuen el Partit de les Estrelles a Montilivi

L’Estadi de Montilivi va ser l’escenari, ahir, de la tercera edició de la jornada del Partit de les Estrelles del Girona FC, organitzada pel Club i Estrella Damm.. L’acte principal van ser els partits de futbol 11 que una cinquantena de participants van jugar a la gespa de Montilivi.

El Partit de les Estrelles, que es va iniciar amb el tour per les instal·lacions de l'estadi, va comptar amb quatre equips que van vestir la roba oficial del Girona FC. El president del Girona FC, Delfí Geli, va dedicar unes paraules als assistents abans dels enfrontaments. L’acte va acabar amb un sopar degustació a l’espai gastronòmic Estrella Damm, premium partner del club blanc-i-vermell, situat al mateix estadi.

Prop de 1.300 aficionats i aficionades van participar al sorteig que Estrella Damm i el Girona FC van llançar el passat mes de novembre per jugar a la gespa de Montilivi.

Estrella Damm i el Girona FC

Estrella Damm és sponsor del Girona FC des del 2012. Junts hem compartit moments històrics per al Club, com les celebracions pels carrers de la ciutat de l’ascens del Girona FC a Primera Divisió, i hem dut a terme accions que acosten el Club a l’afició blanc-i-vermella, com el premi al Jugador Estrella −un reconeixement que trien els aficionats amb el seu vot al millor jugador després de cada partit− i el Partit de les Estrelles.