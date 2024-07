Una derrota dolorosa (0-2)

Semblava que avui havia de ser el dia. Que la visita del cuer de la categoria era l’ocasió ideal per trencar amb la mala ratxa de resultats i sumar els tres punts d’una vegada per totes. L’afició, conscient del moment delicat que travessa l’equip, ha respost presentant una molt bona entrada a l’estadi. Però totes les il·lusions se n’han anat en orris quan Chimy Ávila, en dues jugades aïllades, ha avançat el Huesca a la primera meitat.

La fragilitat defensiva tornava a castigar els d’Eusebio, que ja encadenen 16 partits consecutius sense deixar la porteria a zero. Ni el domini ni les aproximacions han estat suficients per, com a mínim, retallar distàncies abans del descans. Pedro Porro ha tingut una doble ocasió molt clara al 36’ però s’ha topat amb Santamaría, que amb dues intervencions molt meritòries ha mantingut la seva porteria a zero.

Eusebio ha mogut peça al descans donant entrada a Granell i Paik per Borja García i Valery. L’equip ha presentat signes de millora, però Bernardo ha vist dues targetes grogues en menys de 30 minuts i l’equip s’ha quedat amb un home menys. Tot i això, els gironins han buscat amb insistència el gol que els tornés a posar al partit. Especialment actiu ha estat Portu, infatigable atacant els espais per la dreta i buscant Stuani amb centrades a l’àrea. L’uruguaià, molt vigilat pels tres centrals del Huesca, pràcticament no ha pogut rematar a porteria i el Girona ja suma 10 partits a la Lliga sense guanyar. La notícia positiva és que l’equip segueix sense entrar en descens. I el repte, la visita del cap de setmana vinent al Santiago Bernabéu.