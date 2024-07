Una Festa per a la història!

Aquesta temporada 2023-2024 passarà a la història del Girona perquè el Club ha assolit una fita que l’estiu passat semblava pràcticament inimaginable; classificar-se per la Champions League. L’equip dirigit per Míchel Sánchez, amb un futbol de gran nivell, s’ha situat entre l’elit la qual cosa li permetrà, la propera temporada, fer realitat el somni de lluitar a la màxima competició futbolística europea.

I per això volem posar punt i final a aquesta temporada extraordinària amb una festa a l’alçada per celebrar-ho juntament amb tota l'afició. Serà el diumenge 26 de maig amb una Rua pels carrers de Girona i una festa, posterior, a la Copa.

Recoregut de la Rua

La Festa del Girona, organitzada conjuntament pel Club i Estrella Damm, començarà, les 18h., amb la Rua. El bus descobert, amb els jugadors i el cos tècnic, sortirà de Montilivi en direcció a l’ajuntament de la ciutat seguint el mateix itinerari que es va fer l’any 2017 en la celebració del primer ascens a Primera Divisió.

Sortint de l’estadi, el bus enfilarà per avinguda Montilivi seguint per carrer Pare Francesc Palau i Quer, avinguda Lluis Pericot, Plaça Països Catalans, Pont de la Font del Rei, Carrer del Carme, Plaça Catalunya, Avinguda Sant Francesc, Gran Via Jaume I, Carrer Nou, Pont de Pedra i un recorregut a peu des de la Pujada del Pont de Pedra fins a la Plaça del Vi. Allà, sobre les 18:30h., hi hauran parlaments des del balcó del consistori. Tot seguit el bus continuarà cap a la Copa per Plaça Catalunya, Avinguda Sant Francesc, Gran Via Jaume I, Avinguda Ramon Folch, Rotonda del Rellotge, Avinguda de França, Rotonda del Pont de Pedret (en sentit contrari a l’habitual), Passeig de la Devesa sentit Pont de la Barca (contrari a l’habitual), accés Devesa, Plaça de les Botxes i arribada a la Copa. (20h.)

El Concert

I és que, des de mitja tarda (18h,), La Copa s’omplirà de música per escalfar motors fins l’arribada del primer equip. “Les que Faltaband” seran les primeres en sortir a l’escenari per versionar els grans èxits de la música catalana. Tot seguit, serà el torn d’Els Catarres, una de les bandes més estimades del territori català, que arriben a Girona amb més ganes de festa que mai. La banda d’Aiguafreda donarà pas als jugadors i a l’staff del primer equip que pujaran a l’escenari i es dirigiran a l’afició congregada a La Copa per compartir amb ella tots els èxits aconseguits aquesta temporada. Tancarà la festa Mon Dj, que tindrà ballant al públic i als jugadors fins al darrer moment.

A més de música, tots aquells que s’acostin a La Copa podran gaudir també d’una variada oferta gastronòmica en barres repartides per tot el recinte, a més d’una parada amb el marxandatge oficial del Girona, per endur-se a casa un record d’una temporada que romandrà per sempre en el record de l’afició gironina.