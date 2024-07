Una victòria de rècords

La segona victòria contra el Real Madrid a Montilivi ha convertit el Girona en l’únic equip de la lliga espanyola que té un balanç positiu en els enfrontaments contra l’equip madrileny (3 victòries, 1 empat i 2 derrotes). El partit d’ahir ha deixat altres dades, com el fet d’haver marcat 4 gols al tercer equip menys golejat de la categoria.

Però si hi ha un protagonista absolut de la jornada aquest és Taty Castellanos, que amb el seu pòquer de gols va catapultar l’equip a un triomf en una nit màgica. El davanter argentí es va convertir en el primer jugador del Girona que marca quatre gols en un mateix partit a Primera divisió i va entrar en l’exclusiva llista de jugadors que han marcat 4 o més gols al Real Madrid en un mateix partit. Una fita que no s’aconseguia en lliga des de 1947 (Esteban Echevarría, Real Oviedo).

No és la primera vegada que Taty Castellanos firma quatre dianes en un mateix partit. Fa poc més d’un any va marcar 4 gols en l’enfrontament que el seu club, el New York City, va guanyar al Real Salt Lake (6-0) a la MLS. En aquell equip també jugava Callens, actualment a la disciplina del Girona FC.