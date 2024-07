"Un partit pràcticament perfecte". Així ha definit Pablo Machín el partit que ha fet el Girona davant el Valladolid i que els ha permès aconseguir una victòria que referma l"equip a la part alta de la classificació. L"afició també ha posat el seu gra de sorra ja que Montilivi ha registrat una gran entrada amb 7.056 espectadors que en tot moment han donat suport al seu equip. I els onze jugadors els han retornat la seva presència amb bon joc i ambició des del minut u. Especialment en els primers trenta minuts de partit els locals han estat molt encertats, dominant de manera clara al Valladolid. I aquest domini s"ha concretat en el primer gol del Girona. Aday ha engaltat un fort xut creuat des de fora de l"àrea que s"ha colat com un míssil a la porteria defensada per Javi Varas. Posteriorment l"àrbitre ha anul·lat un gol a Mata en senyalar fora de joc. El segon gol continuava rondava la porteria de Varas i hagués pogut arribar si Aday i Richy haguessin tingut una mica més de fortuna perquè en dos remats consecutius la pilota ha anat, per dues vegades al travesser. En el partit també ha aparegut Becerra, i de quina manera. El porter ha aturat un cara a cara contra Hernán Pérez, evitant l"empat dels de Pucela. Però malgrat les oportunitats dels gironins, en el minut 38 De Melo ha empatat en transformar un penal que Areces Franco ha senyalat a Ramalho. La segona part no ha estat tan intensa com la primera i les línies defensives han dominat sobre les ofensives. Ha estat en una jugada assajada, de córner, quan Eloi no ha deixat botar la pilota i de volea ha aconseguit un magnífic gol, fent pujar el 2 a 1 definitiu al marcador. A partir d"aquest moment el Valladolid ha perseguit l"empat però Becerra i els seus companys de defensa han sabut neutralitzar qualsevol perill generat pels homes de Rubi. Ara toca pensar en el proper repte, la UD Las Palmas, un altre rival directe en aquesta batalla per assolir el somni. Serà diumenge que ve a l"estadi de Gran Canaria.

Girona FC: Becerra, Cifuentes, Ramalho, Richy, Lejeune, Aday (Gerard Bordas, min.82), Pere Pons, Granell (Rovirola, min.89), Eloi, Felipe (Coris, min.68) i Mata.

R. Valladolid: Javi Varas, Peña, Samuel, Valiente (Jeffren, min. 79), Chica, Leao,Timor, Mójica, Hernan Pérez, De Melo (Roger, min.65) i Pereira (Óscar, min.74).

Gols

1-0, min.10: Aday

1-1, min.38: De Melo,de penal

2-1, min.73: Eloi.

Àrbitre: Areces Franco (Col.legi Asturià). Grogues a Lejeune i Ramalho i al visitant Marc Valiente.

Incidències: Partit corresponent a la 32ena jornada de la Lliga Adelante disputat a Montilivi, davant 7.056 espectadors.