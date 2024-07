Valladolid, ambició de Primera

Quatre punts de sis possibles han dut al Girona a ser segon i a ocupar llocs d'ascens directe ben d'hora. Quelcom anecdòtic però important per agafar confiança i continuar sumant. La pròxima parada serà demà dissabte a l’estadi José Zorrilla, on els homes de Pablo Machín s'enfrontaran a un Valladolid molt renovat respecte la temporada passada. Els castellans van acabar en setzena posició, bastant per sota de les expectatives que havien generat, i a més, va ser un any molt mogut a la banqueta, per on van passar fins a tres tècnics. Aquest curs s'han proposat lluitar per tornar a Primera Divisió de la mà de Paco Herrera, un entrenador amb molta experiència que intentarà tornar a il·lusionar a l'afició després d'un any de rendiment irregular.

Com molts dels equips de Segona, el Valladolid també ha patit baixes sensibles aquest estiu, com la de Roger, que el curs passat va anotar vuit gols, o la de Mojica, que ha tornat al Rayo. De totes maneres, els blanc-i-violetes s'han reforçat molt - fins a quinze cares noves a l'equip- i molt bé, combinant jugadors amb experiència a la categoria capaços d'oferir rendiment immediat amb d'altres de joves amb molt de talent i ganes de demostrar la seva vàlua. Entre les noves incorporacions destaquen les d'Isaac Becerra i Jaime Mata. Tots dos van ser jugadors molt importants a Girona en els últims anys, però aquest estiu van decidir posar rumb a Pucela, on han esdevingut, ben ràpid, fixes en els onzes de Paco Herrera. A més a més, Becerra s'ha convertit en una assegurança de vida pel Valladolid, i és que amb les seves aturades, algunes molt destacables, ha tancat la porteria amb cadenat, i és juntament amb Remiro, del Llevant, l'únic porter de Segona que no ha encaixat cap gol en els dos primers matxs. Una imbatibilitat que es pot convertir en un al·licient més dels nostres davanters per marcar.

Durant la pretemporada l'equip castellà ja va deixar bones sensacions i va aconseguir fer oblidar els mals resultats del curs anterior. Amb cinc victòries, un empat, i dues derrotes, dotze gols a favor repartits en set dels vuit partits, i només cinc en contra, es va plantar a l'inici de temporada amb una molt bona carta de presentació. I la seva bona dinàmica en pretemporada ha prosseguit durant la temporada. En el primer partit va vèncer a casa per un a zero a l'Oviedo, i en el segon, va empatar sense gols al camp del Rayo Vallecano, tot i que va tenir algunes ocasions clares per marcar. D'aquesta manera es presenten a la tercera jornada amb quatre punts, empatats a la classificació entre d'altres amb el Girona, i amb els seus homes d'atac amb moltes ganes d'obrir el seu compte golejador particular en lliga, i és que fins al moment, l'únic gol del Valladolid l'ha anotat José Arnáiz, migcampista del filial. Diferent va ser durant la pretemporada, on Ibán Salvador i Jaime Mata, amb tres i dos gols respectivament, es van coronar com a màxims golejadors de l'equip. Qui no podrà marcar dissabte és Juan Villar, màxim golejador del Valladolid l'any passat amb quinze dianes, que es va lesionar en pretemporada i encara s'està recuperant.