Venda d’entrades PSV Eindhoven-Girona FC

El dimarts 5 de novembre a les 18:45h. tindrà lloc al Philips Stadion el quart partit de la fase lliga de la Champions League que enfrontarà al PSV Eindhoven i al Girona FC.

· * La venda d’entrades comença a les 12h. del dimecres 9 d’octubre i es tanca el 24 d’octubre a les 23:59h.

* El Club compta per aquest partit amb un total de 1.625 entrades. D’aquestes, 1.050 les posarà a disposició dels Socis, 250 per a penyes, i la resta es distribuiran entre patrocinadors i compromisos de Club.

· * Només poden comprar entrades els Socis del Club.

· * El preu de l’entrada és de 60 euros.

· * Cada Soci pot comprar únicament una entrada amb un màxim de sis Socis per cada compra.

· * Enllaç de compra: https://viatges.gironafc.cat/

* Les entrades son en format digital PDF. S’enviaran al correu electrònic des del que s’ha fet la compra.

Informar també que per aquest partit no hi han opcions de transport organitzat des del Club.

Qualsevol ús indegut de l’entrada, falsificació o revenda, pot ser objecte de sanció de fins a 2 anys de prohibició d'accés a l'estadi per als infractors.