Víctor Sánchez s’incorpora al Girona FC

Victor Sánchez ha entrat a formar part de la plantilla blanc-i-vermella. Migcampista polivalent i de perfil defensiu, arriba lliure i s'ha compromès fins a final de temporada

El nou futbolista del Girona va començar a jugar al futbol de la seva ciutat natal, a l’equip terrassenc del Jabac. Després va passar a l’Europa i el 2006 arriba al Barça per incorporar-se a l’equip C, on va superant etapes. El gener de 2008 debuta amb el primer equip en un partit de Copa del Rei i tres mesos més tard s’estrena en Lliga. Posteriorment, Víctor, viu dues cessions; al Xerez i al Getafe per, finalment, l’estiu de 2011 fitxar pel Neuchatel suís. Després d’aquesta estada al país helvètic, el migcampista s’incorpora a l’equip que ha marcat més la seva carrera, l’Espanyol, en el que milita pràcticament nou temporades, convertint-se en un jugador de referència per l’entitat blanc-i-blava. El novembre de 2020 deixa l’equip i empren una llunyana aventura futbolística, a Austràlia, on forma part del Western United.

Victor Sánchez té una amplíssima experiència a primera divisió on ha jugat un total de 301 partits aconseguint també tretze gols i vint-i-tres assistències de gol. El migcampista també ha disputat competicions europees; tant Champions League com Europa League. En el total de la seva carrera professional es compten 395 partits.

Fitxa tècnica

Nom i cognoms: Victor Sánchez Mata

Lloc i data de naixement: Terrassa (8 de setembre de 1987)

Trajectòria

2005-2006 CE Europa

2006-2009 FC Barcelona

2009-2010 Xerez (cedit)

2010-2011 Getafe (cedit)

2011-2012 Neuchatel

2012-2020 RCDE Espanyol

2020-2022 Western United (Lliga australiana)

2021-202 GIRONA FC