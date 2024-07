Victòria blanc-i-vermella en el primer test a Olot

Primer partit de pretemporada i primera victòria pels nois de Míchel. L’Olot ha realitzat una molt bona primera meitat amb dianes d’Urri i Forés, però la reacció blanc-i-vermella ha arribat gràcies a les dianes de Minsu, Almena, Manu Vallejo i Pau Víctor.

L'onze ens ha deixat els debuts de Pablo Torre, Blind i Savio amb el Girona. El partit ha començat amb una diana dels locals. Urri ha avançat l’Olot al minut 4 després d’una gran acció col·lectiva dels garrotxins. Poc després, els locals s’han topat amb la fusta en una ràpida transició. Però el Girona ha trigat ben poc a reaccionar. Una bona passada filtrada de Callens ha acabat amb una jugada individual de Minsu que el coreà ha finalitzat al fons de la xarxa al minut 19. L’Olot ha seguit atrevit i en un ràpid contracop ha trobat el 2-1 gràcies a l’encert de Forés, després d’una bona aturada de Fuidias.

Al segon temps, Míchel ha canviat l’onze per complet, donant entrada a molts joves que estan fent la pretemporada amb el primer equip. I tal i com ha passat amb Minsu a la primera, Almena ha estat l’autor del gol blanc-i-vermell a la segona part, després d’una bona combinació col·lectiva. I només 5 minuts després, Manu Vallejo ha completat la remuntada aprofitant una bona passada enrere de Jastin. Al tram final, l’Olot ha apretat en busca de l’empat, però Fuidias ha estat ben atent per treure dues bones mans en un parell de serveis de cantonada. Ja al temps afegit, Pau Víctor ha fet el definitiu 2-4 gràcies a una bona passada de Silvi.

Primera victòria del Girona a la pretemporada en un bon derbi gironí davant l’Olot. Dissabte, nou test de preparació davant l’Andorra.