Visita al Centre Penitenciari Puig de les Basses

La iniciativa, impulsada per la Fundació Girona FC, reforça el compromís social del Club a través de l’esport i la proximitat amb la comunitat

El Girona FC va visitar recentment el Centre Penitenciari Puig de les Basses en el marc d’una acció social impulsada per la Fundació Girona FC, amb l’objectiu de compartir una experiència esportiva i humana amb els interns del centre.

L’activitat va consistir en la disputa d’un partit de futbol que va permetre crear un espai de convivència, respecte i treball en equip, posant en valor el paper de l’esport com a eina d’inclusió, educació i cohesió social. La jornada es va desenvolupar en un ambient de màxima cordialitat i participació, amb una gran implicació per part de totes les persones assistents.

En representació del Club hi van participar l’entrenador del primer equip, Míchel Sánchez; el president, Delfí Geli; el director esportiu, Quique Cárcel; el director general, Ignasi Mas-Bagà; així com Àlex Granell, Juan Carlos Moreno i altres membres del personal del Girona FC, que van compartir temps, futbol i conversa amb els interns del centre.

Durant la visita, Míchel Sánchez va adreçar unes paraules als participants, posant l’accent en la importància de les segones oportunitats: “El que demano per cadascun de vosaltres és una nova oportunitat. Que pugueu tornar a la societat, per exemple, amb un lloc de treball i amb una situació més còmode de la que heu viscut a llarg de la vostra vida.”
 
Per la seva banda, el president del Club, Delfí Geli, va remarcar el compromís social del Girona FC més enllà de la competició esportiva: “Amb accions com la d’avui, volem fer visible que hi ha un més enllà de l’esport, un més enllà del futbol, i que justament l’esport ha de ser una eina perquè la gent pugui tenir una nova oportunitat per poder sentir-se realitzada.”

Aquesta visita s’emmarca dins del programa d’accions socials de la Fundació Girona FC, que treballa activament per apropar el Club a diferents col·lectius del territori i contribuir positivament al desenvolupament social mitjançant els valors propis de l’esport: l’esforç, el respecte, la superació i el treball col·lectiu.

El Girona FC vol agrair l’acollida i la col·laboració del Centre Penitenciari Puig de les Basses i reafirma la seva voluntat de continuar impulsant iniciatives que reforcin el vincle entre el Club i la comunitat.