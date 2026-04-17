Visita al Centre Penitenciari Puig de les Basses
La iniciativa, impulsada per la Fundació Girona FC, reforça el compromís social del Club a través de l’esport i la proximitat amb la comunitat
El Girona FC va visitar recentment el Centre Penitenciari Puig de les Basses en el marc d’una acció social impulsada per la Fundació Girona FC, amb l’objectiu de compartir una experiència esportiva i humana amb els interns del centre.
L’activitat va consistir en la disputa d’un partit de futbol que va permetre crear un espai de convivència, respecte i treball en equip, posant en valor el paper de l’esport com a eina d’inclusió, educació i cohesió social. La jornada es va desenvolupar en un ambient de màxima cordialitat i participació, amb una gran implicació per part de totes les persones assistents.
En representació del Club hi van participar l’entrenador del primer equip, Míchel Sánchez; el president, Delfí Geli; el director esportiu, Quique Cárcel; el director general, Ignasi Mas-Bagà; així com Àlex Granell, Juan Carlos Moreno i altres membres del personal del Girona FC, que van compartir temps, futbol i conversa amb els interns del centre.
Aquesta visita s’emmarca dins del programa d’accions socials de la Fundació Girona FC, que treballa activament per apropar el Club a diferents col·lectius del territori i contribuir positivament al desenvolupament social mitjançant els valors propis de l’esport: l’esforç, el respecte, la superació i el treball col·lectiu.
El Girona FC vol agrair l’acollida i la col·laboració del Centre Penitenciari Puig de les Basses i reafirma la seva voluntat de continuar impulsant iniciatives que reforcin el vincle entre el Club i la comunitat.