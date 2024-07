“Volem fer el millor partit de la temporada”

“L’afició i nosaltres hem estat junts aquesta temporada, tothom a gaudit de la competició i també ho farem l’any vinent. Necessitem fer un partidàs per la nostra afició i també pot ser una victòria que serveixi per arribar als 53 punts i per pensar en la Conference”.

“Hem de sumar els sis punts. Demà será una semifinal i ens podem jugar la plaça europea a Pamplona”.

“Aleix i Borja no està per jugar de titulars però ens poden ajudar. Tenim opcions per al mig camp. Tinc molta riquesa de jugadors i n’hi ha molts que poden jugar al mig camp. Farem el millor equip possible per guanyar demà”.

“És veriat que ens juguem més que el Betis i això s’ha de notar al camp. Segur que l’afició ens dona el suport suficient per donar la nostra millor versió”.

“És un partit que pot ajudar l’equip a fer història”.

“Per la temporada vinent hem de fer la millor plantilla per competir a Primera divisió. Amb la que tenim estaria tranquil. Sempre surt i entra gent i tindrem la millor plantilla possible siguem o no a Europa”.