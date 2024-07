"Volem ser protagonistes, també al Bernabéu"

"Sempre penso que l'equip té possibilitats de guanyar. Sóc conscient de l'equip que tenim al davant però haig de fer que la nostra mentalitat sigui la de sempre”.

“Hem preparat el partit per guanyar el Real Madrid, que per mi és l’equip que més qualitats diferents té sobre el camp. Poden jugar al contraatac, a tenir la pilota, són físics i tècnics”.

“És un partit per patir, però també per gaudir. Hem de donar el 100% per poder aconseguir un resultat positiu. La nostra mentalitat és no canviar res. Volem ser un equip protagonista també al Bernabéu, però per guanyar la pilota hem de fer moltes coses bé”.

“Hem de fer un exercici de mentalitat col·lectiva molt gran en defensa. Per moments estarem més baixos que en molts altres partits”.

“No firmo l’empat al Bernabéu. Hem preparat el partit per guanyar. Sabem qui tenim davant. Ens hem guanyat el privilegi de jugar allà. Aquest partit ens donarà referències per al que resta de temporada”.

“La història és la que és i van ser partits històrics per al Girona. Ara mateix el que volem és guanyar perquè ho necessitem i perquè guanyar allà ens donaria una motivació i una força molt gran”.

“El Madrid està totalment acostumat a jugar cada tres dies. Espero un gran rival jugui qui jugui. La plantilla és impressionant.

“Nosaltres no estem gens contents per la classificació i els últims resultats i volem canviar la dinàmica. Per guanyar al Bernabéu no cal recordar el passat. Fa falta il·lusió, determinació i que ells no trobin la seva millor versió”.

“És l’equip que amb pilota fa el camp més ample de tota la categoria. És difícil recuperar-la perquè les distàncies entre els jugadors són grans. L’amplitud del camp fa que a nivell tàctic haguem d’estar molt i molt bé”.

“Quan la recuperem, hem de tenir la pilota i mantenir-la. Hem de voler anar endavant i mantenir la nostre idea. L’afició ha de veure l’equip com sempre. Que ens reconegui. Hem de competir al 200%”.