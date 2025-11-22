Betis-Girona: una nueva oportunidad para crecer

Este domingo 23 de noviembre, el Girona FC afronta un partido muy exigente en el estadio de La Cartuja que lo enfrentará al Real Betis en la jornada 13 de la Liga. Será un partido clave para intentar romper la dinámica y conseguir la primera victoria fuera de casa. Para Míchel, la prioridad es clara: rehacer un equipo con alma, recuperar la intensidad y sumar puntos para alejarse de la zona peligrosa.

Nuestro rival, el Real Betis, llega a este partido con una posición cómoda. Ocupa la quinta plaza de la Liga, con 20 puntos, con 19 goles a favor y 13 en contra. Esto muestra que el equipo sevillano no solo está compitiendo de forma estable, sino que aspira a consolidarse en la parte alta de la tabla y, posiblemente, luchar por opciones europeas si, al final del campeonato, mantiene esta trayectoria.

En los partidos disputados este año el club blanquiverde ha demostrado solidez y capacidad para ser un rival difícil, especialmente cuando juega en casa o en escenarios importantes. La consistencia en la Liga está siendo una de las claves de su rendimiento.

Este partido, pues, representa un momento decisivo para el Girona: una victoria podría darle un impulso psicológico y competitivo vital.