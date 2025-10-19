Pol Arnau guía al filial a una nueva victoria (1-0)

El Girona B ha conseguido una nueva victoria, este domingo en Vidreres, frente al Andratx (1-0), en un partido marcado por el viento y resuelto con un gol de Pol Arnau - el segundo consecutivo - justo antes del descanso. El equipo de Quique Álvarez, que ha jugado los últimos minutos con diez por la expulsión de Papa, suma tres puntos más y se sitúa en segunda posición con 14 puntos.

El partido comenzó con dominio visitante, pero el Girona B fue ganando peso a medida que avanzaban los minutos. Las acciones a balón parado llevaron el primer peligro, y en el tramo final del primer tiempo llegó el gol decisivo: Pol Arnau recogió un balón dentro del área y definió con la izquierda para hacer el 1-0.

En la segunda parte, el Girona supo mantenerse firme a pesar de la presión rival. Incluso pudo ampliar el marcador con algunas llegadas aisladas. La expulsión de Papa en el minuto 82 obligó al filial a defenderse con un hombre menos, pero el equipo resistió con orden y solidez hasta el final.

Victoria muy trabajada y merecida del Girona B, que continúa invicto en casa y confirma su buen momento. La próxima semana, los de Quique Álvarez visitarán al Olot con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la clasificación.