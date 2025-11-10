Entradas para el Girona FC - Real Madrid

Las entradas para el partido Girona FC- Real Madrid, que se disputará en Montilivi el domingo 30 de noviembre a las 21h. estarán a la venta en la web del Club a partir del martes 11 de noviembre a las 11h.

Prioridad para los Socios

Los Socios del Girona tendrán prioridad de compra hasta el jueves 13 de noviembre a las 11h. con un máximo de dos entradas con descuento por ID de Socio y podrán añadir hasta 6 entradas por transacción. Las entradas son nominales.

¿Dónde comprar?

La compra se podrá realizar online, a través de la web www.gironafc.cat/entrades o en taquillas, donde el Club pondrá a disposición de los Socios un servicio de ayuda para la compra online. La venta será exclusiva con tarjeta bancaria.

Incluido en el abono de temporada

Este partido está INCLUIDO EN EL ABONO DE TEMPORADA. Los abonados que no puedan asistir tienen la posibilidad de cederlo a otra persona hasta 5 horas antes del inicio. Además, también tienen la posibilidad de liberar su asiento y aprovechar así una de las ventajas que ofrece el Club: la bonificación del 40% del precio de la entrada correspondiente al asiento, en caso de que este sea vendido.

Para este partido no estará disponible el servicio de entradas gratuitas para los Socios infantiles.

Sanciones a la reventa

Advertir que el Club anulará las entradas y bloqueará los carnets que hayan sido utilizados y/o conseguidos de manera fraudulenta. Al mismo tiempo, se activarán los trámites para sancionarlos de acuerdo con el reglamento de régimen interno que prevé la suspensión temporal de la condición de Socio y/o Abonado hasta un período máximo de dos años. El Girona también se reserva el derecho de poner esta información a disposición de los Mossos d'Esquadra y recuerda a los aficionados que se abstengan de comprar entradas fuera de la web oficial del Girona FC o las taquillas del estadio.