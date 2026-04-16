El Girona B afronta el derbi catalán con el objetivo de sellar la permanencia y soñar.

El Girona B afronta este fin de semana un duelo clave en el campo del Espanyol B con la permanencia prácticamente al alcance y con la ambición intacta de mirar hacia la parte alta.

El equipo gerundense llega en uno de los mejores momentos de la temporada tras una victoria de carácter ante el Atlètic Lleida (3-1), en un partido donde supo reaccionar y remontar el marcador con solvencia. Este triunfo no solo refuerza la confianza del grupo, sino que confirma la línea ascendente de un filial que ha ido de menos a más a lo largo del curso.

En cambio, el conjunto perico llega tocado tras caer en el derbi de filiales contra el Barça B, un resultado que ha frenado su dinámica y que puede generar dudas en un equipo que también lucha por objetivos exigentes en este tramo final.

Desde la perspectiva gerundense, el partido es una auténtica oportunidad de oro. Una victoria aseguraría matemáticamente la permanencia en Segunda RFEF una temporada más, el objetivo principal de la temporada que ahora está al alcance. Pero no solo eso: sumar los tres puntos también permitiría al Girona B mantener vivo el sueño de entrar en puestos de play-off de ascenso, un escenario que premiaría el crecimiento competitivo del equipo.

Antes del partido, Oriol Badia declaró: "Será un partido muy complicado, no deja de ser un derbi catalán. Queremos consolidar la salvación y, si podemos, mirar más arriba."