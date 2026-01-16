El Girona B recibe al Atlético Baleares en Vidreres

El Girona B recibe este fin de semana al Atlético Baleares en un duelo exigente en Vidreres (12:00h), con la voluntad de continuar creciendo como equipo y hacerse fuerte en casa. El filial blanco-y-rojo llega después de algunos malos resultados y con el objetivo de revertir la situación.

Enfrente, un Atlético Baleares sólido y experimentado, que exigirá máxima concentración e intensidad. Una buena prueba para el Girona B, que ve en el partido una nueva oportunidad para demostrar su nivel.

En la previa del partido, Quique Álvarez ha advertido de la dificultad del partido y la gran calidad del plantel rival.

"Sabemos la calidad de la plantilla rival, tienen al máximo goleador de la liga y son un equipo peligroso."