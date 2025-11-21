El Girona B va a por los tres puntos en las Islas Pitiusas

El Girona B visita este fin de semana a la SD Ibiza en un duelo que llega con una nueva oportunidad para el filial gerundense de cambiar su dinámica. El partido, correspondiente al Grupo 3 de Segunda RFEF, se celebrará este domingo 23 de noviembre a las 12:00h.

El equipo de Quique Álvarez visitará el Municipal de Sant Rafael después de empatar en su último partido ante la UD Barbastro (0-0). Una victoria situaría al conjunto gerundense de nuevo en zona de playoff. Por su parte, la SD Ibiza tratará de sumar tres puntos para salir de la zona de descenso.

Shin Katsuhima ha destacado la igualdad de la competición en la previa del partido: "Sabíamos que la liga sería muy difícil. Está todo muy igualado, pero el equipo está compitiendo cada partido"