El Girona B visita el campo del líder

El Girona B visita este fin de semana el campo del Poblense en un duelo exigente que debe servir para medir el momento del filial blanco-y-rojo lejos de casa. El equipo gerundense llega a la cita después de haber caído en el último partido ante el Espanyol B. Los hombres de Quique Álvarez quieren dar un paso adelante y volver a demostrar su potencial.

Enfrente habrá un Poblense intenso y fuerte como local, que exigirá máxima concentración y solidez defensiva. El equipo balear llega a la cita manteniendo aún la primera posición en la clasificación y demostrando su potencial en Sa Pobla.

Antes del partido Lou Marley ha destacado la solidez del equipo mallorquín, y ha hablado de su momento con el equipo:

"Creo que a mi edad tener la oportunidad de jugar con el Girona B es algo que se debe aprovechar. Me siento muy cómodo, estoy aprendiendo y mejorando gracias a ellos."

El domingo a las 12h se prevé un partido muy intenso entre el líder y el Girona B.