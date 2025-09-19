El Girona femenino arranca la liga este sábado contra el Barça C

El primer equipo femenino del Girona FC comienza su aventura en la Tercera División Femenina – Grupo 2, después de conseguir el ascenso la pasada temporada. Las jugadoras gerundenses afrontan con ilusión y ambición una nueva etapa exigente y competitiva.

El debut en la competición será este sábado 20 de septiembre, a las 16h., en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde el Girona se enfrentará al Barça C, uno de los conjuntos más fuertes de la categoría. El equipo llega con ganas de demostrar el trabajo realizado durante la pretemporada y de iniciar la liga con buenas sensaciones.

El Girona FC femenino está formado por:

Paula Lloret, Ari Cerezuela, Caranca, Peña, Núria Relat, Meritxell Civit, Thais, Maria Fernández, Judit Granados, Sònia Brugués, Jana Redondo, Nara, Anaïs, Ruth, Maresma, Coro, Miren, Aida, Gemma Estany, Emma, Alba Inglés, Bus, Laia Jiménez, Uriel, Júlia Díaz y María Domínguez.

Y el cuerpo técnico liderado por el entrenador Eduard Sanmartín, Alexis Lepe (segundo entrenador), Cristina Prieto (entrenadora de porteras), Pol Ovide (preparador físico), Mireia Molas (fisioterapeuta), Roser Sànchez (team manager) y Júlia Díaz (analista).