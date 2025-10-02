Renovación del acuerdo con ThermoHuman

El Girona FC ha renovado el acuerdo de colaboración con ThermoHuman, empresa referente en tecnología de termografía infrarroja aplicada al deporte. Con esta renovación, el cuerpo técnico y médico del club continuará utilizando, una temporada más, esta herramienta dentro de su metodología de trabajo diaria.

Desde su llegada a Montilivi, la tecnología de ThermoHuman se ha convertido en un recurso indispensable para el seguimiento y la optimización del rendimiento de los futbolistas. Los datos obtenidos a través de la termografía infrarroja aportan información objetiva y precisa que permite al club tomar decisiones más acertadas en la planificación de entrenamientos y en la prevención de lesiones.

El presidente del Girona FC, Delfí Geli, ha destacado la importancia de mantener esta colaboración: “En el Girona FC tenemos un compromiso firme con la innovación y con la apuesta por la mejora continua. Nuestro objetivo es dotar a los jugadores y al cuerpo técnico de las mejores herramientas para rendir al máximo nivel. ThermoHuman es un socio estratégico que nos ayuda a crecer y a mantener la excelencia competitiva.”

La renovación de este acuerdo se inscribe en la estrategia global del Girona FC de incorporar tecnologías de última generación que contribuyan a elevar el nivel competitivo del primer equipo y a garantizar la salud y bienestar de los futbolistas.