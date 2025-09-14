El Girona se lleva de Vigo un punto de carácter

El Girona ha sumado hoy su primer punto de la temporada en La Liga, pero ha quedado con un sabor agridulce tras ceder un empate en los últimos minutos contra el Celta de Vigo en Balaídos. El equipo de Míchel ha mostrado una mejora significativa y ha merecido más, pero un penalti en el tiempo añadido ha evitado la primera victoria.

El partido ha comenzado con un Celta más activo, pero el Girona ha sabido responder y encontrar su lugar. La presión alta y las transiciones rápidas han sido las claves. El gol de Vanat, un gran gol que ha culminado una gran jugada del equipo, ha puesto a los gerundenses por delante en el marcador y ha dado aire a la plantilla.

En la segunda parte, el Celta ha intensificado su ofensiva, pero la defensa gerundense, con un gran esfuerzo colectivo, ha sabido aguantar las embestidas. Cuando el partido ya agonizaba y la victoria parecía al alcance, el árbitro ha pitado penalti. Borja Iglesias ha sido el encargado de transformar la pena máxima y poner el empate definitivo.

A pesar de la decepción del resultado final, el equipo ha demostrado carácter, organización y un juego más fluido que en las últimas jornadas. El punto sumado hoy es importante, pero el rendimiento del equipo es lo que realmente invita al optimismo para los próximos partidos. El Girona ya piensa en el siguiente reto que será este sábado a las 14h. en Montilivi frente al Levante.