Jastin jugará cedido al FC Andorra

El Girona FC y el FC Andorra han llegado a un acuerdo para la cesión de Jastin García, que jugará en el conjunto del Principado durante la temporada 2025/26. El joven futbolista continuará así con su proyección en una categoría exigente como LaLiga Hypermotion, sumando minutos y experiencia en un entorno competitivo. En Andorra, Jastin coincidirá con Kim Min-su, también cedido por el Girona esta temporada al conjunto que entrena Ibai Gómez.

Jastin, de 21 años, es uno de los talentos emergentes de la base del Girona FC. Tras completar una temporada destacada con el filial y participar en diversas dinámicas del primer equipo, esta cesión supone un paso importante para su crecimiento deportivo.

Desde el Girona FC le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, convencidos de que esta experiencia en el FC Andorra le permitirá continuar creciendo como futbolista y volverá preparado para afrontar nuevos retos como rojiblanco.