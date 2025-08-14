Los brazaletes de capitán vuelven a llevar la esencia del territorio a Montilivi

El Girona FC y el Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la Diputación de Girona vuelven a unir fuerzas esta temporada 2025-2026 de LaLiga con una iniciativa que combina fútbol y territorio: los brazaletes de capitán personalizados con ilustraciones icónicas de nuestra provincia.

Tal como ya emocionó a la afición la temporada pasada, los partidos que el Girona jugará como local en Montilivi tendrán un toque especial y muy nuestro: el capitán lucirá, en cada jornada, un brazalete único que homenajea un lugar, atractivo o evento del territorio gerundense.

La colección, formada por diecinueve brazaletes, incorpora el escudo del Club, la bandera catalana y una ilustración diferente para cada partido. En esta primera jornada en casa, el viernes 15 de agosto contra el Rayo Vallecano, el protagonista será Cala S’Alguer, una joya de Palamós que simboliza el espíritu marinero de la Costa Brava.

Las ilustraciones son obra de la diseñadora gráfica Patricia Barcenilla, creadora de la marca BarceDesign, que ha sabido capturar con sensibilidad y estilo el alma de nuestros paisajes.

Además, este proyecto se complementa con la creación y difusión de contenidos turísticos y emocionales en las redes sociales del Girona FC y del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, para llevar aún más lejos la belleza y la identidad de nuestro territorio.

Con este gesto, el Girona FC no solo refuerza su compromiso con el entorno, sino que invita a la afición a amarlo y redescubrirlo partido a partido, brazalete a brazalete. ¡Auténtico Orgull Gironí!