Jota, protagonista del noveno episodio de la segunda temporada

El mítico utillero del Griona FC visita el vestuario blanco y rojo en un nuevo episodio del pódcast Orgull Gironí. Josep Maria Luis 'Jota' nos cuenta algunas de las anécdotas de toda su trayectoria ligadas al club. El origen de su apodo, cómo comenzó su vínculo con el equipo o a qué se dedicaba antes de iniciar su relación con el fútbol.



"Estuve a punto de jubilarme el año que nos clasificamos para la Champions, pero después de clasificarnos no me lo podía perder."



También explica cómo ha sido su rutina durante todos estos años como responsable de material del Girona FC y todo lo que no se ve desde fuera.



"A veces me quedaba a dormir en el estadio para poder hacer todo el trabajo"



El noveno episodio de la segunda temporada del pódcast Orgull Gironí, se ha estrenado este martes 20 de enero en YouTube Podcast y Spotify Podcast.