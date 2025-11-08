Muere a los 89 años Josep Ribera, histórico exjugador del Girona FC

Josep Ribera, conocido deportivamente como Ribera II, falleció este sábado a los 89 años. Exjugador del Girona FC y figura destacada de la historia del club, fue también uno de los miembros de los llamados “Siete Magníficos”, el grupo que impulsó la construcción del estadio de Montilivi, un hito clave para el futuro de la entidad blanquirroja.

Formado en el fútbol base del Girona, Ribera defendió la camiseta del primer equipo en dos etapas: de 1956 a 1958 y de 1966 a 1969. Procedente de Anglès, fichó por el club gerundense con solo veinte años, y su gran rendimiento en Segunda División despertó el interés de varios equipos de Primera. Finalmente, en la temporada 1958-59, se incorporó al RCD Espanyol. Posteriormente, jugó en el Nàstic de Tarragona (1962-63), en el Terrassa (1963) y, finalmente, regresó al Girona FC, donde cerró su carrera como futbolista.

Ribera pertenecía a una saga muy vinculada al fútbol gerundense, junto con sus hermanos Jaume (Ribera I) y Enric (Ribera III), también jugadores del Girona. Su hijo, Nan Ribera, siguió sus pasos y también vistió la camiseta blanquirroja.

Más allá de los terrenos de juego, Josep Ribera destacó por su compromiso social, especialmente como presidente de la Fundación Ser.gi, entidad dedicada a la lucha contra la exclusión social y a la promoción de la igualdad de oportunidades en las comarcas gerundenses.

El Girona FC ha querido expresar su más sincero pésame a la familia y amigos de Josep Ribera, recordándolo como una figura querida y fundamental en la historia del club.