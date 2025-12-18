Recogida de juguetes en la Fan Zone

La Fundación Girona FC se suma a una nueva iniciativa solidaria coincidiendo con el partido de este domingo contra el Atlético de Madrid, con una acción conjunta con la Cruz Roja en la Fan Zone de Montilivi.

Con el objetivo de llevar ilusión a los niños esta Navidad, la entidad anima a todos los aficionados y aficionadas que se acerquen a Montilivi a participar en una campaña solidaria de recogida de juguetes. La Cruz Roja instalará una carpa en la Fan Zone donde se podrán adquirir juguetes mediante una donación equivalente a su precio. Todos los juguetes recogidos se destinarán posteriormente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad durante las fiestas navideñas.

La carpa solidaria estará abierta de 1 del mediodía a 5 de la tarde, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de colaborar en un ambiente festivo y familiar antes del partido.

Con esta acción, la Fundación Girona FC reafirma su compromiso social y hace un llamado a la afición para que, una vez más, demuestre que Montilivi es también sinónimo de solidaridad.